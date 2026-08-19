Главная страницаРынкиАкцииFincantieri SpA
Тип
|CFD
|Спред
|0.05
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Корректировка финансирования овернайт по длинным позициям
Размер сделки с левереджем ~€20,000.00
Средства от левереджа ~ $€19,000.00
|-0.01731%
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Корректировка финансирования овернайт по коротким позициям
Размер сделки с левереджем ~€20,000.00
Средства от левереджа ~ $€19,000.00
|-0.00491%
|Время корректировки финансирования овернайт
|21:00 (UTC)
|Валюта
|EUR
|Минимальный объем торгов
|1
|Маржа
|5.00%
|Фондовая биржа
|Italy
|Торговая комиссия1
|0%
Плата за гарантированный стоп
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае его срабатывания. Пожалуйста, смотрите раздел «Комиссии и сборы» на нашем сайте, если вам нужно больше подробной информации.
|1%
1Наша плата за исполнение вашей сделки - это спред, разница между ценой покупки и продажи. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Комиссии и сборы на нашем сайте для получения дополнительной информации
|Пред. закрытие
|12.6
|Открыть
|12.53
|Изменение за 1 год
|-31.57%
|Диапазон за день
|12.48 - 12.65
супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель
Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает
все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!
Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения
Очень удобно, и транзакции быстрые
Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.
быстрое пополнение , мгновенный вывод средств
Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.
Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую
Очень хороший брокер новички быстро понимает
Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.
самый лучший, самый надежный, благодарю вас
Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR