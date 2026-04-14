Despre Kao Corporation
Kao Corp este o companie cu sediul în Japonia, implicată în fabricarea și vânzarea de produse de consum și produse chimice. Compania își desfășoară activitatea în cinci segmente de afaceri. Segmentul Cosmetic produce produse cosmetice de consiliere și autocosmetice. Segmentul de îngrijire a pielii și a părului produce produse de îngrijire a pielii, cum ar fi săpunuri de machiaj, produse de curățare a feței și produse de curățare a întregului corp, precum și produse de îngrijire a părului, cum ar fi șampoane, clătiri și agenți de styling pentru păr. Segmentul Human Health Care produce produse alimentare și băuturi, produse sanitare și produse de sănătate personală, cum ar fi săruri de baie, paste de dinți și periuțe de dinți. Segmentul Fabric & Home Care produce produse de îngrijire a țesăturilor, cum ar fi detergenți de rufe și produse de finisare a rufelor, precum și produse de îngrijire a locuinței, cum ar fi detergenți de bucătărie și detergenți de uz casnic. Cele patru segmente de afaceri de mai sus sunt incluse în domeniul produselor de consum. Segmentul Chemicals produce și vinde produse din grăsimi și uleiuri, produse din materiale funcționale și produse chimice de specialitate.