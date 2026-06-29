Comerț Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR
Despre Invesco Mortgage Capital Inc.
Invesco Mortgage Capital Inc. se concentrează în principal pe investiții, finanțare și gestionare de titluri garantate cu ipoteci (MBS) și alte active legate de ipoteci. Obiectivul societății este de a oferi randamente atractive, ajustate la risc, în primul rând prin dividende și, în al doilea rând, prin aprecierea capitalului. Societatea investește în titluri de valoare garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS), care sunt garantate de o agenție guvernamentală din Statele Unite, cum ar fi Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), o corporație cu statut federal, cum ar fi Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) sau Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), cunoscute în mod colectiv sub denumirea de Agency RMBS. Societatea investește, de asemenea, în titluri de valoare garantate cu ipoteci comerciale (CMBS) și RMBS, care nu sunt garantate de o agenție guvernamentală a Statelor Unite sau de o corporație cu statut federal (non-Agency CMBS), precum și în credite ipotecare comerciale și în alte acorduri de finanțare legate de bunuri imobiliare.