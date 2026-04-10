Despre American Homes 4 Rent Cl A Reit
American Homes 4 Rent este un fond de investiții imobiliare (REIT). Societatea se concentrează pe achiziționarea, dezvoltarea, renovarea, închirierea și exploatarea de locuințe unifamiliale ca proprietăți de închiriat. Obiectivul principal al Societății este de a genera randamente atractive ajustate la risc pentru acționarii săi prin dividende și aprecierea capitalului prin achiziționarea, renovarea, închirierea și exploatarea de locuințe unifamiliale ca proprietăți de închiriat. Compania deține aproximativ 56.077 de proprietăți unifamiliale în 22 de state, inclusiv 604 proprietăți clasificate ca fiind deținute pentru vânzare. Platforma sa operațională integrată oferă funcții de gestionare a proprietăților, achiziții, construcții, marketing, închiriere, financiare și administrative. Compania poate căuta să investească în unități de condominiu, case de oraș și investiții în datorii legate de proprietăți imobiliare.