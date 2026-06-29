AcasăPieţeCriptomonedeCARV/USD
0.03588Call
0.03772
Tip
Acest instrument financiar este disponibil pentru tranzacționare prin CFD-uri și Knock-out-uri.
Aflați mai multe despre:Knock-out-uri
|Knock-out
|Ecart minim
|0.00184
Ajustarea finanțării peste noapte a tranzacției Call
Taxe la dimensiunea completă a tranzacției
|-0.06164%
Ajustarea finanțării peste noapte a tranzacției Put
Taxe la dimensiunea completă a tranzacției
|0.01370%
|Ora ajustării finanțării peste noapte
|21:00 (UTC)
|Monedă
|USD
|Cantitate minimă tranzacționată
|10
|Bursă
|Comision tranzacționare1
|0%
Comision Knock-out
Comisionul de knock-out este garanția ta împotriva derapajului. Îl vei primi înapoi dacă închizi tranzacția fără ca nivelul de knock-out să fie declanșat. Consultați secțiunea Taxe și Comisioane de pe site-ul nostru pentru mai multe detalii.
|1%
Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!
Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila
Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.
E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă
Aplicația este bună recomand.
O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti
Te învață bine despre investiții și ai profit mult
Foarte ușor de folosit aplicația.
Îmi place super fain
Ușurința aplicației
Este foarte bună o recomand
Excelent! Din toate punctele de vedere.
*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.