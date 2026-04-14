Handel Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 CFD
O firmie Tokyo Gas Co.,Ltd.
TOKYO GAS CO., LTD. jest japońską spółką prowadzącą działalność głównie w zakresie gazu, energii elektrycznej, usług związanych z energią oraz nieruchomości. Spółka działa w pięciu segmentach biznesowych. Segment gazu zajmuje się produkcją, dostarczaniem i sprzedażą gazu ziemnego i płynnego, a także sprzedażą skroplonego gazu ziemnego (LNG). Segment Energii Elektrycznej zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej, a także eksploatacją elektrowni i zarządzaniem nimi. Segment Overseas zajmuje się rozwojem i inwestowaniem w zasoby zamorskie, a także dostarczaniem energii. Segment Energy Related zajmuje się rozwiązaniami inżynieryjnymi, takimi jak usługi inżynieryjne i energetyczne, a także sprzedażą urządzeń gazowych i budową obiektów związanych z gazem. Segment Nieruchomości zajmuje się zagospodarowaniem, wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Spółka prowadzi także działalność w zakresie transportu LNG oraz przetwarzania informacji.
Obecna cena akcji Tokyo Gas Co.,Ltd. wynosi 6946.24 JPY.
