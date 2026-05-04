O firmie IAMGOLD Corporation
IAMGOLD Corporation jest kanadyjską spółką średniej wielkości zajmującą się wydobyciem złota. Podstawowa działalność Spółki polega na poszukiwaniu, zagospodarowywaniu i eksploatacji złóż złota. Spółka prowadzi działalność w trzech regionach świata: Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Afryce Zachodniej. Projekty wydobywcze Spółki obejmują kopalnie złota Rosebel, Essakane Gold, Westwood Gold, Sadiola Gold i Yatela. Kopalnia złota Rosebel znajduje się w bogatym w minerały dystrykcie Brokopondo w północno-wschodnim Surinamie, w Ameryce Południowej. Projekt Essakane znajduje się w północno-wschodniej części Burkina Faso w Afryce Zachodniej. Leży on na granicy prowincji Oudalan i Seno w regionie Sahel w Burkina Faso i jest oddalony o ok. 330 km (km) na północny wschód od stolicy kraju, Wagadugu. Projekt Westwood zlokalizowany jest na terenie posiadłości Doyon, 2,5 km na wschód od byłej Kopalni Złota Doyon w dzielnicy Bousquet. Kopalnia złota Sadiola znajduje się w południowo-zachodnim Mali, w Afryce Zachodniej, w pobliżu granicy z Senegalem i Mali.
Obecna cena akcji IAMGOLD Corporation wynosi 22.027 CAD.
