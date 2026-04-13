O firmie Enbridge Inc.
Enbridge Inc. jest firmą zajmującą się transportem i dystrybucją energii. Do segmentów działalności firmy należą: rurociągi ciekłe, przesył gazu i średnie sieci przesyłowe, dystrybucja i magazynowanie gazu, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz usługi energetyczne. Rurociągi ciekłe składają się z rurociągów i terminali, którymi transportowane są różne gatunki ropy naftowej i innych ciekłych węglowodorów. Gazociągi przesyłowe i pośrednie obejmują inwestycje w gazociągi oraz instalacje do gromadzenia i przetwarzania gazu ziemnego w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w tym amerykańskie gazociągi przesyłowe, kanadyjskie gazociągi przesyłowe, amerykańskie gazociągi pośrednie oraz inne aktywa. Dystrybucja i magazynowanie gazu ziemnego obejmuje działalność zakładów gazowniczych. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych obejmuje inwestycje w energię wiatrową i słoneczną, a także energię geotermalną, odzysk ciepła odpadowego i aktywa przesyłowe. Energy Services świadczy usługi w zakresie fizycznego obrotu towarami oraz usługi logistyczne na rzecz północnoamerykańskich rafinerii, producentów i innych klientów.
Obecna cena akcji Enbridge Inc. wynosi 53.44 USD.
