Handel Cleveland-Cliffs Inc - CLF CFD
O firmie Cleveland-Cliffs Inc
Cleveland-Cliffs Inc. jest zintegrowanym przedsiębiorstwem wydobywczym i producentem stali walcowanej płaskiej. Zajmuje się produkcją granulatu z rudy żelaza. Firma jest zintegrowana pionowo, począwszy od wydobywanych surowców, bezpośrednio zredukowanego żelaza i złomu żelaznego, poprzez produkcję pierwotną stali, a skończywszy na obróbce wykańczającej, tłoczeniu, oprzyrządowaniu i produkcji rur. Oferuje zaawansowane stale wysokowytrzymałe (AHSS), stale ocynkowane ogniowo, aluminizowane, galwaniczne, ocynkowane elektrolitycznie, ocynkowane galwanicznie, kręgi walcowane na gorąco (HRC), kręgi walcowane na zimno, blachy grube, blachy cienkie, stal elektrotechniczną o ziarnach zorientowanych (GOES), stal elektrotechniczną o ziarnach niezorientowanych (NOES), stale nierdzewne, narzędzia i matryce, elementy tłoczone, szyny, płyty i wlewki. Dostarcza rozwiązania w zakresie stali, takie jak oprzyrządowanie i tłoczenie, które zapewnia zaawansowane technologicznie rozwiązania, projektowanie i budowę narzędzi, komponenty tłoczone na gorąco i na zimno oraz złożone zespoły dla rynku motoryzacyjnego. Obsługuje różne rynki, takie jak motoryzacyjny, infrastruktury i produkcji, producentów stali oraz dystrybutorów i przetwórców.
Obecna cena akcji Cleveland-Cliffs Inc wynosi 9.35 USD.
