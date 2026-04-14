Арилжаа Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - 9104 CFD

Одоогоор зах зээл боломжгүй байнаЗах зээлийн мэдээллийг 2026-04-14 06:06:00 өдрийн байдлаар танилцуулж байна
Арилжааны нөхцөл
Төрөл
Энэ санхүүгийн зах зээл зөвхөн CFD арилжаанд зориулагдсан.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:CFD-үүд
CFD
Спред19.9
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Лонг позицын шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.013047 %
(-¥3)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.01305%
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Шорт позицын нэг шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Маржин. Таны хөрөнгө оруулалт
¥1,000
Шөнийн санхүүжилтийн тохируулга
Позицын бүрэн хэмжээнээс авах төлбөр
-0.009176 %
(-¥2)

Хөшүүрэгтэй арилжааны хэмжээ ~¥20,000

Хөшүүргийн мөнгө ~ $¥19,000

-0.00918%
Шөнийн санхүүжилтийг тохируулах хугацаа21:00 (UTC)
ВалютJPY
Арилжаалсан доод хэмжээ1
Маржин5.00%
Хөрөнгийн биржJapan
Арилжааны шимтгэл10%
Баталгаат стопын шимтгэл
Нокаутын хураамж бол таныг хоцрогдлоос хамгаалах баталгаа юм. Хэрэв та арилжааг нокаутын түвшинд хүргэлгүйгээр хаах юм бол хураамжаа буцааж авах болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүдхэсгээс авна уу.
1%

1Таны арилжааг гүйцэтгэхэд авдаг манай төлбөр нь спред буюу худалдан авах, зарах ханшийн зөрүү юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтын Хураамж ба шимтгэлүүд хэсгээс авна уу

Гол үзүүлэлтүүд
Өмнөх Хаах6389.6
Нээх6378.6
1 жилийн өөрчлөлт27.29%
Өдрийн диапазон6378.6 - 6457.6

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. provides ocean shipping services in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. The company operates through Dry Bulk Business, Energy Transport Business, Product Transport Business, and Associated Businesses. Its fleet consists of dry bulk carriers for the transportation of iron ore, coal, grain, wood, wood chips, cement, fertilizer, and salt; crude oil tankers; product tankers that transport refined petroleum products, such as gas oils, naphtha, and gasoline; chemical tankers that transport liquid chemical products; methanol tankers that transport methanol; and LPG tankers that transport liquefied petroleum gas; and liquefied natural gas (LNG) carriers. The company's fleet also includes specialized car carriers that transport passenger cars and construction machinery; containerships that transport electric products, automotive parts, clothes, furniture, food products, and other products; streaming coal carriers; and ferries and coastal RoRo ships. It operates 857 vessels, including 337 dry bulkers; 173 tankers; 83 LNG carriers; 7 offshore business vessels; 119 car carriers; 14 ferries and coastal RoRo ships; 91 containerships; and 2 other vessels, as well as a cruise ship. In addition, the company operates container terminals in Japan and internationally; floating storage and regasification units; and floating production, storage, and offloading systems, as well as offers logistics services, such as air and ocean freight forwarding, trucking, warehousing, and heavyweight and oversized cargo transport. Further, it is involved in ocean shipping related businesses comprising tugboat operation, land transport, warehousing, maritime consulting, travel, office building leasing, property management, finance, trading, insurance, ICT systems, temporary staffing, supporting an oil stockpile project, nautical charts, and other businesses. The company was founded in 1884 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Бидний тухай илүү ихийг мэдэхийн тулд манай сэтгэгдлүүдийг уншина уу

Манай үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг тэдний туршлагаас үл хамааран уншина уу.
2026-01-23
U**** M**

Хурдан платформтой бас хэрэглэхэд хялбар. Шинэ хэрэглэгч байсан ч анх хэрэглэж эхлэхэд хэцүү байгаагүй. Ялангуяа демо данс нь их хэрэгтэй ба дадлага хийж төрөл бүрийн функцуудийг нь туршиж үзэхэд дэмтэй.

2021-12-01
N*******

Өсөлт бууралтыг харж болж байна сэтгэл их хангаоуун байна

2025-07-01
V***** F******* N***** S****

Great customer service I got to say that. They helped get my account back very fast, after i logged myself out by losing my old email, it was so fast you wouldn’t believe it thank you once again.

2025-06-24
R**************

I trade every day and Capital is my beloved home. I also create music and you can always feel when something has been created from the heart. Capital has soul!

2025-05-29
C*********

Love the TV integration. Makes traders life smooth and comfortable.

Манай 4 ба 5 одтой сэтгэгдлүүдийг харуулж байна. GDPR (Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалт)-ын шаардлагын дагуу хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг тэдний хувийн нууцыг хамгаалахын тулд зориуд нэрийг нь нууцалсан болно.

