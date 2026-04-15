Negozia Telos Corporation - TLS CFD

Su Telos Corporation

Telos Corporation è un fornitore di soluzioni di sicurezza informatica, cloud e aziendale per le organizzazioni attente alla sicurezza. Offre applicazioni cyber e cloud, denominate Security Solutions, e soluzioni di sicurezza aziendale, denominate Secure Networks. Le sue soluzioni di sicurezza comprendono Information Assurance/Xacta, una piattaforma per la gestione del rischio informatico aziendale e l'automazione della conformità alla sicurezza; Secure Communications, che comprende Telos Ghost e Telos Automated Message Handling System, e Telos ID, una piattaforma di rischio per l'identità digitale di livello aziendale per l'estensione dei servizi di identità digitale SaaS e personalizzati. Secure Networks comprende Secure Mobility, che offre soluzioni per le aziende e le amministrazioni pubbliche che consentono di lavorare in remoto e di ridurre al minimo le preoccupazioni all'interno e all'esterno dell'azienda, e i servizi di Network Management and Defense per la gestione, l'amministrazione e la difesa di reti aziendali complesse e di operazioni informatiche difensive.

Il prezzo attuale dell'azione Telos Corporation è di 4.38 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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