Negozia Rapid7, Inc. - RPD CFD
Su Rapid7, Inc.
Rapid7, Inc. e le sue consociate, si concentrano sul miglioramento della sicurezza attraverso la visibilità, l'analisi e l'automazione della piattaforma Insight. I servizi offerti dall'azienda comprendono consulenza per la certificazione, audit di cybersecurity, valutazione tecnica e altri servizi di sicurezza. L'azienda offre ai propri clienti servizi completi di consulenza sulla certificazione. Il lavoro dell'azienda comprende l'analisi delle lacune, l'identificazione dell'ambito, la definizione delle politiche, l'implementazione e l'audit interno. L'audit di sicurezza delle tecnologie informatiche (IT) fornisce una comprensione globale dell'ambiente IT e previsto di un'organizzazione. L'azienda fornisce una valutazione tecnica professionale che prevede una combinazione di attività manuali ed esecuzione di strumenti, dall'ambiente di rete alle applicazioni, per esaminare l'ambiente IT di un'organizzazione. Gli Altri servizi di sicurezza dell'azienda forniscono una serie di servizi di sicurezza informatica sotto diversi aspetti per facilitare l'allineamento dell'organizzazione agli obiettivi aziendali.
Il prezzo attuale dell'azione Rapid7, Inc. è di 5.69 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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