Negozia POSTE ITALIANE - PSTit

Su Poste Italiane SpA

Poste Italiane SpA è una società con sede in Italia attiva nei settori della corrispondenza e della logistica, nonché nei servizi finanziari ed assicurativi. La Società attraverso le sue controllate opera in quattro segmenti: Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione; Pagamenti, Mobile e Digitale; Servizi Finanziari; e Servizi Assicurativi. Il segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione comprende lettere, consegna espressa, logistica, pacchi e filatelia, tra gli altri. Il segmento Pagamenti, Mobile e Digitale include servizi di pagamento e servizi di telecomunicazioni mobili. Servizi Finanziari comprende la raccolta di tutte le forme di depositi a risparmio, la fornitura di servizi di pagamento, cambio valuta estera, la promozione e l'organizzazione di prestiti emessi da istituti finanziari autorizzati e la fornitura di servizi di investimento, tra gli altri. I Servizi Assicurativi operano tra l'altro nelle assicurazioni sulla vita ministeriali delle classi I, III e V e nell'assicurazione non vita. La Compagnia è attiva localmente.

Il prezzo attuale dell'azione POSTE ITALIANE è di 27.12 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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