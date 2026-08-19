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Su Juventus FC SpA

Juventus FC SpA è una società calcistica con sede in Italia. La principale attività commerciale della Società è la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali oltre all'organizzazione di incontri, lo sfruttamento di eventi sportivi, del marchio Juventus e dell'immagine del team, compresa la concessione di diritti televisivi e multimediali, la sponsorizzazione, la vendita di spazi pubblicitari, licenze e merchandising. La Compagnia è attiva principalmente a livello locale.

Il prezzo attuale dell'azione Juventus FC è di 2.049 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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