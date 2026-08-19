StartPiacokDevizaAustralian Dollar / US Dollar

Kereskedés Australian Dollar / US Dollar Knock-out

0.708140%
The chart displays the AUD/USD exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 0.70814, a high of 0.70854, and a low of 0.7067.
Eladási opció (Put)

0.70808

Vételi opció (Call)

0.70814

0.00006
Alacsony: 0.7067Magas: 0.70854
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli eredményekre. A részvényárak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a piaci áraktól.
Kereskedési feltételek
Típus
Ez a pénzügyi eszköz CFD-ken és Knock-outokon keresztül is kereskedhető.
Bővebb információk:Knock-outok
Knock-out
Árrés0.00006
Vételi (Call) pozíció éjszakai finanszírozási kiigazítása
Teljes pozícióméretből számított díjak
-0.00003%
Eladási (Put) pozíció éjszakai finanszírozási kiigazítása
Teljes pozícióméretből számított díjak
-0.00819%
Éjszakai finanszírozási kiigazítás ideje21:00 (UTC)
PénznemUSD
Min kereskedési mennyiség2000
Értéktőzsde
Kereskedési jutalék10%
Knock-out díj
A knock-out díj garanciát nyújt a csúszás ellen. A díj összegét visszakapja, ha lezárja az ügyletet a knock-out szint aktiválása előtt. Bővebb információkért tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékokrészlegét.
0.01%

1Az ügyletek végrehajtásának díjaként csak az árrést számoljuk fel, vagyis a vásárlási és eladási ár közötti különbséget. Bővebb információkért kérjük tekintse meg a weboldalunk Díjak és jutalékok részlegét

Kereskedés Australian Dollar / US Dollar

The AUD/USD rate tracks the price of the Australian dollar, the base currency, against the US dollar, the counter currency. The pairing is informally referred to as the Aussie. Monetary policy announcements of both the Reserve Bank of Australia and the US Federal Reserve will have an influence on this currency pair as well as the respective country's interest rates.

Felhasználói visszajelzések és értékelések

Olvassa el ügyfeleink visszajelzéseit1, függetlenül a tapasztalati szintjüktől.
2023-01-30
G****

Érthető weboldal,egyszerű kezelés

2022-09-10
A*****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-07-09
T**** N***

Szeintem nagyon felhasználó barát platform, főleg a legutóbbi frissítés óta. Szinte mindent tud. Viszont az megnehezíti a dolgot, hogy amikor a charton az egérrel a st-t vagy a tp-t akarom húzni, félúton vissza ugrik a kiindulási pontba. Ezt javíthatnák.

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-01-24
I*****

Fejlesztő készséggel és korrekt munkatársakkal dolgozik a cég és rugalmas segítőkész úgy tapasztaltam ezt

2024-01-24
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2022-09-10
A****

Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2024-10-24
Z****** B*****

Szerintem nagyon frappáns applikáció. Nagyon sok mindent tudtam meg az árfolyamokról vagy a cégeknek a pénzbeviteleikről is. A legjobban visszonyt az egyszerűség tetszik benne. Szerintem már túlságosan is egyszerű. De ettől függetlenül 5 csillag.

2024-02-05
A*** P*****

A befegtetés jó könnyi portfóliója bő megkapod a pénzt demóban nem te ha rendesen akkor igen

2024-02-14
T**** B***

Átlátható, részletes. Legjobb!Nagyon pozitív. Nagyon tetszik. Nagyon jók a tapasztalataim, ajánlom mindenkinek.sztalatai és könnyen kezelhető oldal. Ajánlom mindenkinek.

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

4 és 5 csillagos értékeléseink mutatása. A felhasználók pontos adatai szándékosan lettek titkosítva, hogy megvédjük magánszférájukat az ÁAR rendelkezéseivel összhangban.

4.6
Értékelések és áttekintések
4.7
Értékelések és áttekintések
4.6
4.6

Három lépés a kezdéshez

1. Nyisson egy fiókot (jogosultsági feltételekhez kötött)2. Fizessen be a saját feltételei szerint3. Kezdje el, amikor készen áll