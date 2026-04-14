Négociation National Retail Properties Reit - NNN CFD
À propos de National Retail Properties Reit
National Retail Properties, Inc. est une société de placement immobilier (FPI) entièrement intégrée. La société acquiert, possède, investit dans et développe des propriétés qui sont louées principalement à des locataires de détail en vertu de baux nets à long terme et sont principalement détenues à des fins d'investissement (propriétés ou portefeuille de propriétés). Elle possède environ 3 223 propriétés d'une superficie louable brute totale d'environ 32 753 000 pieds carrés, situées dans 48 États. Elle investit principalement dans des biens immobiliers de détail situés dans chaque marché local pour les lignes de commerce de détail de ses locataires. Son portefeuille immobilier se compose de 20 lignes de commerce principales. Son portefeuille immobilier, basé sur ses 20 principaux secteurs d'activité, comprend des dépanneurs, des services automobiles, des restaurants à service complet, des restaurants à service limité, des centres de divertissement familial, des centres de santé et de remise en forme, des théâtres, des concessionnaires de véhicules de loisirs, de pièces détachées et d'accessoires, des locations d'équipements, des pièces détachées automobiles, des clubs de gros, des centres de rénovation et des meubles, entre autres.