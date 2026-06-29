Négociation Invesco Mortgage Capital Inc. - IVR
À propos de Invesco Mortgage Capital Inc.
Invesco Mortgage Capital Inc. se concentre principalement sur l'investissement, le financement et la gestion de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et d'autres actifs liés à des créances hypothécaires. L'objectif de la société est de fournir des rendements ajustés au risque attrayants à ses actionnaires, principalement par le biais de dividendes et accessoirement par l'appréciation du capital. La Société investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), qui sont garantis par une agence gouvernementale des États-Unis, telle que la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), une société à charte fédérale, telle que la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ou la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), collectivement connus sous le nom de Agency RMBS. La société investit également dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) et des RMBS qui ne sont pas garantis par une agence gouvernementale des États-Unis ou une société à charte fédérale (non-Agency CMBS), ainsi que dans des prêts hypothécaires commerciaux et d'autres accords de financement liés à l'immobilier.