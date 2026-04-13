Négociation RS Group Plc - RS1 CFD
À propos de Electrocomponents plc
Electrocomponents Public Limited Company est un distributeur de services de produits industriels et électroniques basé au Royaume-Uni. La Société propose à l'échelle mondiale des solutions omnicanales aux clients et fournisseurs industriels pour la conception, la construction ou la maintenance d'équipements et d'installations industriels. Les segments de la Société comprennent l'EMEA, les Amériques et l'Asie-Pacifique. Son hub EMEA gère les marchés au Royaume-Uni et en Irlande, en France, en Italie, dans la Péninsule Ibérique, en Allemagne, en Autriche et en Suisse ; et le reste de l'EMEA qui comprend le Benelux, l'Europe de l'Est, la Scandinavie et l'Afrique du Sud. Son hub Américain opère aux États-Unis (États-Unis), avec des opérations plus petites au Canada, au Mexique et au Chili. Son hub Asie-Pacifique en Australie et en Nouvelle-Zélande (ANZ), en Grande Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est. La Société opère sous différentes marques, telles que RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, IESA, Synovos, Needlers et Liscombe.
- IndustrieElectronic Equipment & Parts (NEC)
- AdresseFifth Fl,2 Pancras Square, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés6806
- CEOLindsley Ruth