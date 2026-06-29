Négociation Limbach Holdings - LMB
À propos de Limbach Holdings
Limbach Holdings, Inc. est une entreprise de solutions intégrées de systèmes de construction. La société se concentre sur la conception, la préfabrication modulaire, l'installation, la gestion et la maintenance de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation (CVC), de systèmes mécaniques, électriques, de plomberie et de contrôle. La société exerce ses activités dans deux secteurs : General Contractor Relationships (GCR) et Owner Direct Relationships (ODR). Le secteur GCR gère les nouvelles constructions ou les projets de rénovation qui impliquent des services de CVC, de plomberie ou d'électricité confiés à la société par des entrepreneurs généraux ou des gestionnaires de construction. Le segment ODR fournit des services d'entretien ou de maintenance sur les systèmes de CVC, de plomberie ou d'électricité, les contrôles de bâtiments et les projets de contrats spécialisés directement aux propriétaires d'immeubles ou aux gestionnaires immobiliers, ou assignés par eux. La société opère dans les régions du Nord-Est, du Mid-Atlantic, du Sud-Est, du Midwest et du Sud-Ouest des États-Unis.