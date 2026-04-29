Négociation Hexcel Corp - HXL CFD
À propos de Hexcel Corporation
HEXCEL CORPORATION est une société de matériaux composites. La société développe, fabrique et commercialise les matériaux de structure, comprenant des fibres de carbone, des renforts, des pré-imprégnés et d'autres matériaux à matrice renforcés par fibres, de structures en nid d'abeille, d'adhésifs, de structures composites et en nid d'abeille techniques destinés aux marchés de l'aéronautique commerciale, de l'espace et la défense et aux marchés industriels. Elle travaille dans deux secteurs, comprenant les matériaux composites et produits d'ingénierie. Le secteur des matériaux composites comprend sa fibre de carbone, les renforts, résines, pré-imprégnés et autres matériaux à matrice renforcés par fibres et gammes de produits de base en nid d'abeille. Le secteur des produits d'ingénierie se compose de structures composites légères, composants moulés, produits d'ingénierie de base et en nid d'abeille avec fonctionnalité supplémentaire. Ses produits sont utilisés dans une gamme d'applications finale, tels que les avions commerciaux et militaires, les lanceurs spatiaux et les satellites, les aubes des éoliennes, les automobiles, les produits récréatifs et autres applications industrielles.
- IndustrieAerospace / Defense
- Adresse281 Tresser Blvd Fl 16, STAMFORD, CT, United States (USA)
- Employés4863
- CEONick Stanage