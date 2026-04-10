Négociation BW Offshore - BWO CFD
À propos de BW Offshore Limited
BW Offshore Limited est une société basée aux Bermudes. La Société, par l’intermédiaire de ses filiales, détient et exploite des navires de production, des navires de stockage et de déchargement (FPSO) et des navires de stockage flottants, des navires de stockage et de déchargement (FSO). Elle se concentre également sur L'exploitation de champs pétroliers et gaziers récemment découverts. La Société exerce ses activités en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique occidentale et sur le continent américain. La Société comprend BW Offshore, BW GPL, BW Pacific, BW LNG, BW VLCC, BW Chemical Tankers, BW Dry Cargo et BW Fleet Management. Elle possède une flotte de 15 FPSO et un FSO, opérant en Afrique de l'Ouest, au Brésil, dans le golfe du Mexique, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande et en mer du Nord. Sa flotte appartient aux navires tels que le pionnier de BW, Yuum K'ak Naab, Pemex, BW Cidade De Sao Vicente, FPSO Polvo, Berge Helene, Abo FPSO, Sendje Berge, Espoir Ivoirien, Petroleo Nautipa, BW Athena, BW Catcher (Premier Oil) et BW Adolo (énergie BW).
- IndustrieOil Related Services / Equipment
- AdresseClarendon House, 2 Church Street, HAMILTON, Bermuda (BMU)
- Employés1908
- CEOAndreas Sohmenpao