Négociation ADVA OPT.NETW.SE O.N. - ADV CFD
À propos de ADVA Optical Networking SE
ADVA Optical Networking SE est un fournisseur basé en Allemagne de solutions réseau et de matériel, logiciels et services de télécommunications. Ses produits sont basés sur la technologie de transmission par fibre optique combinée aux fonctionnalités et logiciels Ethernet. La Société fournit des produits et des services aux fournisseurs de services, aux institutions gouvernementales, aux établissements d’enseignement, à l’Internet et à l’industrie de l’informatique en nuage, ainsi qu’aux réseaux d’entreprise. Son portefeuille de produits comprend des solutions pour le transport optique évolutif, le traitement et l'agrégation de paquets, la synchronisation de réseau, l'assurance fibre et la gestion de réseau automatisée. La Société fournit également des services technologiques connexes et des services de planification, d’expansion et de maintenance de réseau.
- IndustrieCommunications & Networking (NEC)
- AdresseCampus Martinsried, Fraunhoferstrasse 9a, MARTINSRIED, Germany (DEU)
- Employés1973
- CEONikos Theodosopoulos