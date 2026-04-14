Operar Philip Morris International Inc - PM CFD

Sobre Philip Morris International Inc.

Philip Morris International Inc. es una sociedad de cartera. La Compañía se dedica a la fabricación y venta de cigarrillos, otros productos de tabaco y otros productos que contienen nicotina en mercados fuera de los Estados Unidos. Sus segmentos incluyen la Unión Europea (UE); Europa del Este, Medio Oriente y África (EEMA); Asia, y América Latina y Canadá. La cartera de marcas internacionales y locales de la Compañía está liderada por Marlboro. Sus marcas de precio medio son L&M, Lark, Merit, Muratti y Philip Morris. Sus otras marcas internacionales incluyen Bond Street, Chesterfield, Next y Red & White. La Compañía también posee varias marcas locales de cigarrillos, como Dji Sam Soe, Sampoerna y U Mild en Indonesia; Campeón, fortuna y premio mayor en Filipinas; Apollo-Soyuz y Optima en Rusia; Morven Gold en Pakistán; Boston en Colombia; Belmont, Canadian Classics and Number 7 en Canada; f6 en Alemania; Delicados en México; Assos en Grecia, y Petra en la República Checa y Eslovaquia.

El precio actual de la acción Philip Morris International Inc en tiempo real es 157.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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