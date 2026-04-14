Operar National Retail Properties Reit - NNN CFD

Sobre National Retail Properties, Inc.

National Retail Properties, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) totalmente integrado. La empresa adquiere, posee, invierte y desarrolla propiedades que se alquilan principalmente a inquilinos minoristas en virtud de arrendamientos netos a largo plazo y se mantienen principalmente para la inversión (Propiedades o Cartera de Propiedades). Posee aproximadamente 3.223 inmuebles con una superficie bruta alquilable de aproximadamente 32.753.000 pies cuadrados, situados en 48 estados. Invierte principalmente en inmuebles de venta al por menor que se encuentran dentro de cada mercado local para las líneas comerciales de sus inquilinos. Su cartera de propiedades se compone de 20 líneas comerciales principales. Su cartera de propiedades basada en sus 20 principales líneas comerciales incluye tiendas de conveniencia; servicio de automóviles; restaurantes-servicio completo; restaurantes-servicio limitado; centros de entretenimiento familiar; salud y fitness; teatros; concesionarios de vehículos recreativos, piezas y accesorios; alquiler de equipos; piezas de automóviles; clubes mayoristas; mejoras para el hogar; y muebles, entre otros.

El precio actual de la acción National Retail Properties Reit en tiempo real es 43.98 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Profire Ene, Realty Income, Beijing Enterprises Water Group Limited, Old Second Bancorp, Husqvarna B y SPS Commerce. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.