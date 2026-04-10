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Sobre Alstom SA

Alstom SA es un fabricante de infraestructuras para el sector del transporte ferroviario con sede en Francia. La oferta de la empresa incluye una serie de soluciones que incluyen material rodante, sistemas, servicios y señalización para el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. Los servicios ferroviarios de la empresa incluyen el mantenimiento, la modernización, la gestión de piezas de repuesto y los servicios de apoyo y asistencia técnica. Las infraestructuras ferroviarias de la Compañía incluyen infraestructuras para el tendido de vías, sistemas de energía eléctrica de las líneas, equipos electromecánicos, dispositivos de telecomunicación e información al viajero en la estación, terminales para la compra automática de billetes, acceso a escaleras mecánicas, ascensores para discapacitados, puertas automáticas de desembarco en los andenes, sistemas de ventilación, aire acondicionado e iluminación, entre otros. Alstom comercializa sus productos y servicios en todo el mundo.

El precio actual de la acción Alstom en tiempo real es 23.305 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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