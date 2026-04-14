Συναλλαγές Procter & Gamble - PG CFD
Σχετικά με την Procter & Gamble
Η Procter & Gamble Company επικεντρώνεται στην παροχή επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω πέντε τομέων: Ομορφιά, Καλλωπισμός, Φροντίδα Υγείας, Υφάσματα & Οικιακή Φροντίδα και Μωρό, Γυναικεία & Οικογενειακή Φροντίδα. Η Εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της σε χώρες και περιοχές κυρίως μέσω καταστημάτων μαζικής πώλησης, παντοπωλείων, καταστημάτων club μελών, φαρμακείων, πολυκαταστημάτων, διανομέων, χονδρεμπόρων, παιδικών καταστημάτων, ειδικών καταστημάτων ομορφιάς, ηλεκτρονικού εμπορίου, καταστημάτων υψηλής συχνότητας, φαρμακείων, καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών και επαγγελματικών καναλιών. Προσφέρει προϊόντα με τις μάρκες, όπως Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, SK-II, Braun, Gillette, Venus, Crest, Oral-B, Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, Vicks, Ariel, Downy, Gain, Tide, Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, Swiffer, Luvs, Pampers, Always, Always Discreet, Tampax, Bounty, Charmin και Puffs.