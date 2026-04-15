Σχετικά με την Olin Corporation
Η Olin Corporation είναι κατασκευαστής και διανομέας χημικών προϊόντων και πυρομαχικών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Vinyls, Epoxy και Winchester. Ο τομέας Chlor Alkali Products and Vinyls παράγει και πωλεί χλώριο και καυστική σόδα, αιθυλενοδιχλωρίδιο (EDC) και μονομερές βινυλοχλωρίδιο, μεθυλοχλωρίδιο, μεθυλενοχλωρίδιο, χλωροφόρμιο, τετραχλωράνθρακα, υπερχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο, υδροχλωρικό οξύ, υδρογόνο, λευκαντικά προϊόντα και υδροξείδιο του καλίου. Ο τομέας εποξειδικά παράγει και πωλεί ένα πλήρες φάσμα εποξειδικών υλικών και πρόδρομων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων αρωματικών, όπως ακετόνη, δισφαινόλη, κουμένιο και φαινόλη, χλωριούχο αλλύλιο, επιχλωροϋδρίνη, υγρές εποξειδικές ρητίνες, στερεές εποξειδικές ρητίνες και μεταγενέστερα προϊόντα, όπως μετατρεπόμενες εποξειδικές ρητίνες και πρόσθετα. Ο τομέας Winchester παράγει και πωλεί αθλητικά πυρομαχικά, εξαρτήματα επαναφόρτωσης, στρατιωτικά πυρομαχικά και εξαρτήματα μικρού διαμετρήματος και βιομηχανικά φυσίγγια.