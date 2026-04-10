Η Dassault Aviation SA είναι μια εταιρεία με έδρα τη Γαλλία που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια βιομηχανία πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας. Η εταιρεία ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση πολεμικών αεροσκαφών και εκτελεστικών αεροσκαφών. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνει την οικογένεια Falcon για την αγορά της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και τα αεροσκάφη Mirage 2000, Rafale και Neuron για τον στρατιωτικό τομέα. Προσφέρει επίσης ανταλλακτικά, εργαλεία και μια σειρά υπηρεσιών, όπως τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και εξαρτημάτων αεροσκαφών, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία διαθέτει γραφεία στην Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η Dassault Aviation SA έχει μια σειρά από θυγατρικές εταιρείες, που βρίσκονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των DFJ-Little Rock, Sogitec Industries, DFJ Wilmington Corp., DFJ Teterboro, Dassault Falcon Service - Le Bourget, Aero-Precision Repair & Overhaul Co., Inc, Dassault Procurement Services Inc, Dassault Aircraft Services και Midway Aircraft Instruments Company.