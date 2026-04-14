Handeln National Retail Properties Reit - NNN CFD

Über National Retail Properties, Inc.

National Retail Properties, Inc. ist ein Immobilienfonds. Das Unternehmen erwirbt, besitzt, investiert in und entwickelt Liegenschaften, die in erster Linie an den Einzelhandel in Form langfristiger Mietverträge auf Basis von Netto-Kaltmieten vermietet werden und Anlagezwecken dienen. Das Unternehmen besitzt 2.050 Liegenschaften mit einer vermietbaren Bruttogesamtfläche von ca. 24.964.000 Quadratfuß (2,3 Mio. Quadratmetern) und Standorten in 50 US-Bundesstaaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Nahversorgung; Automobilbranche; Family-Entertainment-Center; Theater; Kfz-Teile; Gesundheit und Fitness; Wohnmobilhändler sowie Teile und Zubehör und Banken. Das Unternehmen ist unter anderem in Texas, Florida, Ohio, North Carolina, Illinois, Georgia, Virginia, Indiana und Alabama tätig. Das Unternehmen besitzt ca. 20 vakante, nicht vermietete Immobilien.

Der aktuelle realtimekurs der National Retail Properties Reit Aktie beträgt 43.98 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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