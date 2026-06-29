Handeln Limbach Holdings - LMB

Über Limbach Holdings

Limbach Holdings, Inc. ist ein Unternehmen für integrierte Gebäudesystemlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Entwurf, die modulare Vorfertigung, die Installation, das Management und die Wartung von Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen (HVAC), mechanischen, elektrischen, sanitären und Kontrollsystemen.

Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: General Contractor Relationships (GCR) und Owner Direct Relationships (ODR). Das GCR-Segment verwaltet neue Bau- oder Renovierungsprojekte, die HLK-, Sanitär- oder Elektrodienstleistungen beinhalten, die dem Unternehmen von Generalunternehmern oder Bauleitern übertragen wurden.

Das ODR-Segment bietet Wartungs- oder Serviceleistungen für HLK-, Sanitär- oder Elektrosysteme, Gebäudesteuerungen und Spezialprojekte, die direkt an Gebäudeeigentümer oder Hausverwaltungen vergeben oder von diesen beauftragt werden.

Das Unternehmen ist in den Regionen Nordosten, Mittelatlantik, Südosten, Mittlerer Westen und Südwesten der Vereinigten Staaten tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Limbach Holdings Aktie beträgt 81.09 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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