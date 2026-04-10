Handeln A.G.BARR PLC - BAG CFD
Über A G Barr PLC
A.G. BARR P.L.C. ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das mit dem Geschäft mit alkoholfreien Getränken befasst ist. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören mit Kohlensäure versetzte, stille Getränke und Wasser und andere. Sein Segment Sonstiges umfasst Funkin Cocktaillösungen und andere mit alkoholfreien Getränken verwandte Artikel wie z. B. Wasserbecher. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören IRN-BRU, D'N'B, OMJ!, Rubicon, Simply, Sun exotic, Rockstar, Funkin, Snapple, Strathmore und Tizer. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten, einschließlich Appleade, Bubblegum, Cherry, Cream Soda, Diet Cola, Diet Lemonade, Ginger Beer, IRN-BRU-Eis, Sparkling Berry Blast Juice Drink, Sparkling Tropical Juice Drink, Very Berry Still Juice Drink, Apple Tang Still Juice Drink, Guava sparkling, Simply Squash Orange, St Clements Apple Juice, Still Citrus Twist Juice, KA Karnival Krush, Mango Fruits exotic, Peach Iced Tea und KA Fruit Punch Still.
Der aktuelle realtimekurs der A.G.BARR PLC Aktie beträgt 6.4735 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares, Campbell Soup, Hwa Hong, Dawson Geophysical, Generation Bio Co. und iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A1JXU7
- ISIN:GB00B6XZKY75