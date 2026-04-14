Handeln Weibo Corporation - WB CFD

Über Weibo Corp (ADR)

Weibo Corporation ist eine Social-Media-Plattform für die Erstellung, Verbreitung und Entdeckung von Inhalten in chinesischer Sprache. Das Unternehmen bietet für Menschen und Organisationen Möglichkeiten, sich öffentlich und in Echtzeit zum Ausdruck zu bringen, mit anderen auf einer globalen Plattform zu interagieren und mit der Welt in Verbindung zu bleiben.

Das Unternehmen arbeitet in zwei Segmenten: Werbe- und Marketingdienstleistungen und andere Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Selbstdarstellungsprodukte, die ihren Benutzern ermöglichen, sich auf der Plattform darzustellen; Social-Produkte, um die soziale Interaktion zwischen den Nutzern auf der Plattform zu fördern; Entdeckungsprodukte, die Benutzern helfen, Inhalte auf der Plattform zu entdecken, und Benachrichtigungen, um Benutzer durch Kurznachrichtendienst oder Push-Benachrichtigungen auf deren Gerät über Aktivitäten auf dem Weibo-Konto zu informieren.

Das Unternehmen bietet Werbe- und Marketinglösungen, um den Kunden zu ermöglichen, ihre Marken zu bewerben und Marketingaktivitäten durchzuführen. Das Unternehmen bietet seine Plattform-Partner über Tools und Anwendungsprogramm-Schnittstellen an.

Der aktuelle realtimekurs der Weibo Corporation Aktie beträgt 9.06 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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