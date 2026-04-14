Handeln Philip Morris International Inc - PM CFD

Über Philip Morris International Inc.

Philip Morris International Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die in der Herstellung und dem Verkauf von Zigaretten, anderer Tabakerzeugnisse und anderer nikotinhaltigen Produkte in den Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten tätig ist. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 180 Märkten verkauft.

Die Segmente umfassen die Europäische Union; Osteuropa, den Mittleren Osten und Afrika; Asien, Lateinamerika und Kanada. Die Premiumpreismarken des Unternehmens umfassen Marlboro, Merit, Parliament und Virginia Slims; zu den Mittelpreismarken gehören L&M und Philip Morris und die anderen internationalen Marken umfassen Bond Street, Chesterfield, Lark, Muratti, Next und Red & White.

Seine lokalen Zigarettenmarken bestehen aus Dji Sam Soe, Sampoerna und U Mild in Indonesien; Champion, Fortune und Hope auf den Philippinen; Apollo-Soyuzand Optima in Russland; Morven Gold in Pakistan; Boston in Kolumbien, Belmont, Canadian Classics und Number 7 in Kanada; Best in Serbien; f6 in Deutschland; Delicados in Mexiko; Assos in Griechenland und Petra in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Der aktuelle realtimekurs der Philip Morris International Inc Aktie beträgt 158.23 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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