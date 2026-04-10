Handeln Azimut Holding SPA - AZM CFD
Über Azimut Holding SpA
Azimut Holding S.p.A. ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das im Bereich Vermögensverwaltung aktiv ist. Seine Kernaktivität ist die Entwicklung, das Management, das Marketing und der Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten und Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Es ermöglicht die Verwaltung italienischer Fonds, Dachfonds, Pensionsfonds und diskretionärer Portfolios sowie Hedge-Fonds. Durch Azimut Sgr SpA, AZ Fund Management SA, Azimut Capital Management Sgr SpA und AZ Capital Management Ltd konzentriert sich das Unternehmen auf das Management, spezialisiert sich auf die Auswahl von Multimanager-Portfolios und Anlageinstrumenten, die von einer Reihe von internationalen Geldmanagern verwaltet werden. Durch AZ Life AG Ltd. ist es im Versicherungsgeschäft tätig. Es bietet Treuhanddienste über Azimut Fiduciaria an. Azimut Holding S.p.A. arbeitet mit zahlreichen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen zusammen, u. a. mit Sitz in Italien, Irland, Mexiko und die Türkei. Das Unternehmen umfasst u. a. BRZ Gestao de Patrimonio, Futurimpres SGR und Profie SA.
Der aktuelle realtimekurs der Azimut Holding SPA Aktie beträgt 35 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0B6Q3
- ISIN:IT0003261697